Vertrag verlängert! Der WAC bindet Kojzek bis 2028

„Freue mich riesig“

„Ich bin überglücklich, dass ich mir durch meine Entwicklung in der vergangenen Saison noch mehr Vertrauen vom Klub erarbeiten und meinen Vertrag bereits vorzeitig verlängern konnte. Ich freue mich schon riesig darauf mit meiner neuen Rückennummern vor unseren Fans in der Lavanttal Arena auflaufen zu dürfen. Ich möchte mich beim Präsidenten, dem Trainerteam, meinen Mitspielern sowie meiner Familie und meinem Berater für die Unterstützung bedanken!“, wird Kojzek in einem ersten Statement auf der Website des WAC zitiert.