Seniorin stand plötzlich neben zwei Einbrechern

Den Schock ihres Lebens hat eine 84-Jährige aus Waldhausen im Strudengau in der Nacht auf Sonntag erlitten. Als gegen 3.30 Uhr die Bewegungsmelder angingen, dachte sie sich noch nicht viel, und schlief kurz danach wieder ein. Als sie allerdings um 6 Uhr aufstand, bemerkte die Seniorin, dass sämtliche Kästen in ihrem Haus durchsucht worden waren. Nervös griff die Frau zu ihrem Handy und rief bei ihrer in unmittelbarer Nähe wohnenden Schwiegertochter an.