Frust bei Piastri: „Habe viel mehr verdient!“

Es ist Halbzeit in der Formel-1-Saison, und an der WM-Spitze gibt es einen echten Schlagabtausch zwischen Oscar Piastri und Lando Norris. Nur acht Punkte trennen die beiden McLaren-Teamkollegen, nachdem Norris in Silverstone gewonnen hat. Wohl auch deshalb kamen beim sonst so coolen und kontrollierten Piastri erstmals heuer die Emotionen ungefiltert an die Oberfläche. „Ich weiß, dass ich viel mehr verdient habe als das, was ich bekommen habe“, schäumte der Australier.