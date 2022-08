Teuerung: Der politische Streit wird intensiver

Auch ÖVP-Klubobmann August Wögingers Gemüt ist erhitzt: „Die Roten sind in letzter Sekunde abgesprungen. Es geht hier um 240.000 Haushalte. Das sind rund 400.000 Menschen.“ Wöginger zufolge agiert die SPÖ verantwortungslos. Man könne so etwas Wichtiges nicht gegen eine Übergewinnsteuer abwägen. Zum Gesetz, für das eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, brauche es eine rasche Entscheidung, denn um Mellach im Spätwinter in Betrieb nehmen zu können, müsse man jetzt das dafür notwendige Kohlekontingent kaufen.