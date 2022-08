Comeback von Kohlekraftwerk Mellach wackelt jetzt

Eigentlich war geplant, dass die Politik am Dienstag grünes Licht für die Wiederinbetriebnahme des 2020 stillgelegte Kohlekraftwerks in Mellach (Steiermark) gibt. Doch die Opposition verweigert derzeit geschlossen die Zustimmung. Nicht die einzige Hürde: Vor allem die Suche nach Kohle gestaltet sich schwierig. In diesem Winter wird die Anlage so oder so kalt bleiben.