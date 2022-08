Erstes Abtasten bei Pensionsverhandlungen

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Rauch (Grüne) haben eine soziale Staffelung in Aussicht gestellt. Ingrid Korosec (ÖVP), Präsidentin des Seniorenbundes, will am Ende der Verhandlungen volle Vergütung der Inflation und ein „Pensionistenpaket“, in das auch die Anti-Teuerungs-Maßnahmen der Regierung integriert werden müssten.