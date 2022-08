Opfer nach Kuh-Attacke: „Dachte, jetzt sterbe ich“

Es ist der 20. Juni, später Vormittag: Petra M. aus Hürth in Nordrhein-Westfalen wandert gemeinsam mit ihrem Mann am Pilgerweg zum Kloster Maria Waldrast. Am Rückweg zur Bergstation in Mieders dann der Schock. „Eine Kuh sprang mich von hinten an und ich stürzte in den Graben. Daraufhin warf sich das Tier auf mich und schlug immer wieder mit dem Schädel auf meinen Kopf ein. Ich dachte, dass ich sterben würde“, schildert M. der „Krone“ die dramatischen Szenen.