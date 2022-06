Wanderin von Kuh attackiert und niedergetrampelt

Schmerzhafte Begegnung für eine deutsche Wanderin am Montag im Tiroler Stubaital: Die 64-Jährige wurde von hinten von einer Kuh angesprungen, woraufhin die Frau in einen Graben stürzte und von dem Tier noch niedergetrampelt wurde. Nach der Taubergung wurde die Urlauberin in die Klinik geflogen.