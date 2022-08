Gruppe auf Alm „überfordert“, muss Einsatz zahlen

Dieses Bergabenteuer wird den Betroffenen ewig in Erinnerung bleiben. Recht spät, gegen 16 Uhr, brachen die insgesamt 40 Schüler im Alter zwischen acht und 18 Jahren sowie vier Lehrer am Sonntagnachmittag auf. Die amerikanische Gruppe „gondelte“ mit der Standseilbahn in der Axamer Lizum auf das sogenannte Hoadl, um von dort aus dann über den Widdersberg zum Halsl zu wandern.