Die Google-Schrift und die Debatte um Datenschutz

Keine „Rechtfertigung für Surfverhalten“

Auf die Frage, warum seine Mandantin ausgerechnet auf so vielen Webseiten gesurft hat, die die Google-Schrift in der beanstandeten Form verwenden, antwortet der Anwalt so: „Für das Surfverhalten braucht es keine Rechtfertigung.“ Er könnte nun aber selbst wegen der Abmahnungen in die Bredouille kommen. Die niederösterreichische Rechtsanwaltskammer hat aufgrund der gewählten Vorgehensweise und der zahlreichen Beschwerden von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Als Nächstes dürften die Gerichte am Wort sein.