„Nachbarssohn raste mit Auto direkt auf uns zu“

Doch damit nicht genug: Neuerdings wird bei ihnen und einer Nachbarin regelmäßig Sturm geläutet. Um die Störenfriede zu erwischen, spazierte Wohlmuth am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr vor dem Wohnhaus, in dem sie mit ihren sechs Kindern und ihrem Partner lebt, auf und ab. An ihrer Seite: ihre zehnjährige Tochter Leonie.