Gebührenexplosion in Wien ist „eiskalt“

Laut ÖVP-Berechnung sind etwa die Mieten in Wiener Gemeindebauten von 3,40 Euro auf 4,60 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Das ist Plus von 35,3 Prozent. Auch der Tarif für die Müllentsorgung stieg von 3,99 Euro auf 4, 96 Euro pro Tonne und Woche. Das sind umgemünzt plus 24,3 Prozent. Und die Parkgebühr pro Stunde kletterte um 83,3 Prozent in den letzten zwölf Jahren. Auch Sterben ist in der Stadt schwer leistbar. Die Erhöhung der Kosten für ein Erdgrab in Wien am Zentralfriedhof kostete einst 451 Euro, nun aber 850 Euro - 88,5 Prozent mehr!