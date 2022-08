ÖGB-Chef will „nachhaltige Reallohnerhöhung“

Lohnerhöhungen folgen Preissteigerungen

Als „Humbug“ bezeichnete es Katzian, wenn die Arbeitgeberseite mit einer drohenden Lohn-Preis-Spirale argumentiere. Die Lohnerhöhungen würden den Preissteigerungen folgen, nicht umgekehrt. Auf Basis der durchschnittlichen Inflation der vorigen zwölf Monate - die üblicherweise in einer ersten Verhandlungsrunde außer Streit gestellt wird - gehe es dann weiters um das Wachstum in den Branchen, die Produktivitätsentwicklung und Lohnstückkosten, so der oberste Gewerkschafter.