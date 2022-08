Gastro fordert weniger Steuern auf Getränke

Die Teuerungswelle ist noch nicht einmal an ihrem Höhepunkt angelangt, macht aber bereits jetzt vielen Menschen und Betrieben massiv zu schaffen. Klar ist: Besser wird es in naher Zukunft nicht. Nachtgastronomie-Sprecher Stefan Ratzenberger fordert daher einen ermäßigten Steuersatz für alle Lokale und Restaurants. Denn aufgrund der steten Teuerung bei Lebensmitteln und steigenden Energiekosten werden die Preise in der Gastronomie monatlich angehoben.