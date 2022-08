Wohnungsvermieter betrog den Staat um 70.000 Euro

Der Beschuldigte hatte eine Notsituation vorgetäuscht und war so illegal in den Genuss von Sozialgeld gekommen. Konkret wird dem 59-Jährigen vorgeworfen, im Zeitraum zwischen 2012 und 2021 das Arbeitsmarktservice Tirol durch unrechtmäßigen Bezug von Notstandshilfe um einen Betrag in der Höhe von 70.000 Euro betrogen zu haben.