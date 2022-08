Giftige Gase: E-Scooter fing im Bad Feuer

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche wurde die Feuerwehr in Wiener Neustadt zu einem Akku-Brand alarmiert. War es am Sonntag ein E-Bike, galt es am Dienstag, den brennenden Akku eines E-Scooters zu löschen. Aus bisher unbekannter Ursache fing der in einem Badezimmer einer Wohnung zum Aufladen angesteckte E-Scooter Feuer. Die Bewohner entdeckten die Flammen und brachten das stark rauchende Gefährt zum Löschen ins Stiegenhaus. Die Polizei öffnete derweil die Fenster.