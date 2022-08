Porsche baut Cars-Heldin Sally Carrera als Auto

Das Einzelstück wird von Sotheby’s am Samstag, 20. August 2022, im Rahmen der Monterey Car Week in Kalifornien versteigert. Der Auktionserlös wird an zwei Wohltätigkeitsorganisationen gespendet: Ein Teil kommt jungen Frauen mit einer Spende an „Girls Inc.“ zugute, der andere geht an „USA for UNHCR“, einer Organisation, die Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützt. Teilnahmeberechtigt sind US-amerikanische Staatsbürger. Der 911 Sally Special kann in der Auktionswoche in Monterey besichtigt werden. (Hans-Robert Richarz, cen)