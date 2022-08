Elektrische Flug-Taxis: Entfliegen Sie dem Stau!

Ankunft in der Heimat, in der Kabine ertönt der Donauwalzer. Diamond Aircraft mit Hauptquartier in Wiener Neustadt (NÖ) forscht seit vielen Jahren in diesem Bereich, sei es nun mit unbemannten Drohnen oder Passagiermaschinen. Nicht zu vergessen ist auch das Elektro-Engagement des in Ried im Innkreis (OÖ) beheimateten Herstellers FACC, der seine Fühler speziell im Reich der Mitte ausstreckt.