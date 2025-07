Duo zeigt auf! Nur Senna und Prost waren besser

Mit eineinhalb Stunden Verspätung ging’s in Spa endlich los. Und genauso rasant wie die Strecke auftrocknete, setzten sich die beiden McLaren vom Feld ab. Oscar Piastri schnappte sich dabei schon in Runde eins seinen Teamkollegen Lando Norris und fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen, seinem insgesamt achten, dem sechsten in dieser Saison.