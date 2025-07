Experten warnen: Österreicher arbeiten zu wenig

Die Arbeitszeit rückte zuletzt massiv in den Fokus. Sowohl die Wirtschaftskammer (WKO) als auch Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP) warnten vor den Auswirkungen von zu viel Teilzeit und mahnten zu mehr Vollzeit. Auch NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ebenfalls ÖVP) wandte sich via APA an die Öffentlichkeit, um diesen Arten von Arbeitsmodellen entgegenzutreten.