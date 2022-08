Iran umgeht Sanktionen mit Import in Kryptowährung

Der Iran hat in dieser Woche seine erste offizielle Importbestellung in einer Kryptowährung aufgegeben. Der Auftrag habe einen Wert von zehn Millionen Dollar, berichtete die halbamtliche Agentur Tasnim am Dienstag. Er soll ein erster Schritt sein, um US-Sanktionen zu umgehen, die die Wirtschaft der Islamischen Republik lahmlegen. Welches digitale Geld bei der Transaktion verwendet wurde, blieb offen.