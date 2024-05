Fährt Verstappen zwei Rennen an einem Wochenende?

„Bin Profi genug, ...“

Aber der Fokus liegt natürlich auf dem Rennen am Sonntag. „Du musst pünktlich ins Bett kommen und deine Stunden Schlaf bekommen, um am Sonntag gut ausgeruht zu sein.“ Aber: „Man kann niemandem vorschreiben, was sie an einem Samstagabend machen. Die Leute können essen gehen, verrückte Dinge tun.“ Es sei seine Freizeit betonte er und er sei „Profi genug, um für mich selbst zu entscheiden was okay und nicht okay ist.“