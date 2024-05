Seitenhieb! So reagiert Hummels auf sein EM-Aus

Zukunft noch unklar

DFB-Coach Julian Nagelsmann hatte Hummels trotz dessen zuletzt starker Leistungen für Borussia Dortmund nicht in seinen Kader für die Heim-EM in diesem Sommer berufen. „Ich habe gemerkt, dass ihn die Entscheidung getroffen hat. Er hätte es absolut verdient, bei der EM dabei zu sein“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic. Die Zukunft von Hummels ist noch ungewiss. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Terzic hofft auf eine weitere Zusammenarbeit: „Mats hat klar gezeigt, was er noch kann. Er hat gezeigt, was er will: Fußball auf absolutem Top-Niveau spielen.“