Wieder Stromausfall im Wiener Bezirk Donaustadt

Bereits am Montag waren rund 2000 Haushalte im Gebiet Hirschstetten vorübergehend ohne Strom gewesen. Betroffen waren die Bereiche Quadenstraße, Am Heidjöchl, Portheimgasse, Hasibederstraße, Bahnfeldweg, Hausfeldstraße, Pfalzgasse, Benndorfgasse, Mayredergasse und Contiweg. Auch in diesem Fall war die Störung nach rund zwei Stunden behoben, der Grund für den Ausfall ebenfalls ein Zwischenfall auf einer Baustelle. Eine mobile Trafostation hatte Schaden genommen.