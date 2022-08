Hunderte Haushalte in Wien-Donaustadt ohne Strom

In Wien-Donaustadt im Gebiet Hirschstetten sind am frühen Montagnachmittag knapp 2000 Haushalte ohne Strom gewesen. Die Ursache des Stromausfalls ist derzeit noch nicht bekannt. Auch Innsbruck war am Montag von einem großflächigen Stromausfall betroffen gewesen - die Auswirkungen waren allerdings weit größer: Rund 140.000 Haushalte waren vorübergehend ohne Strom.