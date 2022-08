Serfaus Fiss Ladis - Am Sonnenbalkon Tirols

Gar nicht verstecken müssen sich auch die vielen anderen Attraktionen der Orte, wie die eindrucksvollen Erdpyramiden am „Rosshimmel“, die Sauerbrunn-Quelle Obladis, deren Wasser einst sogar an den Innsbrucker Hof geliefert wurde, Burg Laudeck mit ihrem mächtigen Wohnturm und Burgsee oder das etwas abgelegene Kirchlein St. Georg ob Tösens mit seinem Schatz an mittelalterlichen Fresken. Hier am „Sonnenbalkon Tirols“ gibt es immer etwas zu entdecken.