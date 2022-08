„Das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben“

Lapkalo: „Ich muss es akzeptieren“

Etwas, das sich in den vergangenen Jahren aber gehäuft hat, ist, dass Spieler während der Saison auf Urlaub fahren. So mussten an den vergangenen Spieltagen einige Trainer einen dezimierten Kader hinnehmen. Und das stößt dem einen oder anderen leicht sauer auf. „So etwas hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben“, knurrte Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo. Der 48-Jährige weiß aber, dass sich die Zeiten im Vergleich zu früher geändert haben. „Da waren in einem Team zwei Studenten und 18 Arbeiter - heutzutage ist das umgekehrt“, weiß der frühere Kicker Lapkalo. Böse ist er den Burschen aber nicht: „Ich muss es akzeptieren, es ist ja auch verständlich.“