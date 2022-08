Ukraine: Zwei weitere Getreidefrachter ausgelaufen

Der nach einer monatelangen Blockade durch Russland in der vergangenen Woche wieder aufgenommene Export von Getreide aus den ukrainischen Schwarzmeer-Häfen hält nach türkischen Angaben an. Am Montag seien zwei weitere mit Getreide beladene Schiffe ausgelaufen, teilte das türkische Verteidigungsministerium in Ankara mit. Indes hat am Montag der allererste Getreidefrachter aus der Ukraine seinen Zielhafen in der Türkei erreicht.