Nächste Frachter verlassen Schwarzmeerhäfen

Die „Razoni“ ist nach erfolgreicher Fahrt durch den zwischen den Kriegsparteien vereinbarten Korridor im Schwarzen Meer und einer Inspektion am Bosporus unter anderem durch türkische und russische Experten auf dem Weg in den Libanon. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, der Frachter werde am Dienstag anlegen - er habe seine Route geändert.