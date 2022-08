Getreide-Frachter darf nach Inspektion weiter

Der erste mit ukrainischem Getreide beladene Frachter seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat nach einer Inspektion in Istanbul die Freigabe zur Weiterfahrt in den Libanon erhalten. Internationale Experten der Ukraine, Russlands, der Türkei und der Vereinten Nationen hatten zuvor Kontrollen an Bord der Razoni durchgeführt.