Volkshilfe Kärnten wird neue „Kelag-Sozialsäule“

Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit, unvorhergesehene Naturkatastrophen – Situationen, in denen Menschen oftmals an ihre finanzielle Belastungsgrenze stoßen. Auch das Begleichen der Energiekosten wird zum Problem. Kelag-Vorstand Danny Güthlein: „Als Unternehmen tragen wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung. In Kooperation mit unseren Sozialpartnern – der Arge Sozial Villach, Caritas Kärnten und Diakonie de La Tour – bieten wir im Rahmen der ,Kelag-Sozialsäule‘ seit zwölf Jahren ein breites Spektrum an niederschwelligen Hilfsmaßnahmen an.“