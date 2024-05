Musik und Tanz beim Hafenfest am blauen Wörthersee

Rhythmen zum Mittanzen, klassische, aber auch ausgefallene Volksmusik und Country-Musik, die mitreißt – das ist der Klang des Hafenfests! Nach dem Besucherrekord am ersten Tag, hätte auch am zweiten Tag die Stimmung nicht besser sein können, ein besonderes Highlight war der Auftritt von Gran Tourismo auf der Lido-Bühne. Diese Kärntner Parade-Genuss-Rocker begeisterten mit ihren souligen Blues-Klängen das Publikum. Musikliebhaber kamen aber auch entlang der Seepromenade auf ihre Kosten: Wörtherseeklang, die Geschwister Scharf, Ivano Albano, das Gasper Belaj Trio, Kärnt’n Gluat, Musischmaus, die Fohnsdorfer Geigenmusi und Blues Miki & Anthony Basso sorgten in der Menschenmenge für musikalische Unterhaltung.