Immer mehr Müll wird in den Wäldern entsorgt

„Die illegalen Ablagerungen nehmen immer mehr überhand und machen uns große Sorgen. Sie nehmen noch dazu von Jahr zu Jahr zu“, schildert Wilfried Kilzer von der Bergwacht Klagenfurt. „Die Leute entsorgen einfach alles. Da ist von Bauschutt über Reifen bis hin zu ganzen Wohnzimmereinrichtungen alles dabei!“ In abgelegenen Gegenden von Klagenfurt müsse regelmäßig Unrat aus der Natur entfernt werden. Laut Einsatzberichten schätzt die Bergwacht, dass allein im Großraum Klagenfurt mehr als 100 Tonnen Müll in Wäldern und auf Wiesen entsorgt werden! „Weitere 200 Tonnen kommen noch an Autobahnrastplätzen dazu.“