Kärnten sucht händeringend nach Kassenärzten

Die Zweiklassenmedizin nimmt auch in Kärnten dramatische Formen an, weil die Wartezeiten bei Kassenärzten immer länger werden. Dabei sollen nach Auskunft der Österreichischen Gesundheitskasse alle Planstellen für Kassenärzte in Kärnten besetzt sein. Das betrifft 255 Allgemeinmediziner und 450 Fachärzte.