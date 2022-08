Weitere 3 Getreideschiffe laufen von Ukraine aus

Den Beginn der Getreidelieferungen machte das Frachtschiff „Razoni“ am Montag, das mit 26.000 Tonnen Mais unterwegs war und auf dem Weg in den Libanon einen Zwischenstopp in Istanbul machte. Dort wurde die Ladung am Mittwoch gemeinsam von Inspektoren und Inspektorinnen der Türkei, der UNO, der Ukraine und Russland untersucht, bevor das Schiff seine Reise fortsetzte.