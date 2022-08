Bericht: Russische Truppen verminen Atomkraftwerk

Anlagen beim Kraftwerk getroffen

Am Freitag war die Anlage in der Stadt Enerhodar im Gebiet Saporischschja durch einen Beschuss in Brand geraten, konnte aber gelöscht werden. Durch die Angriffe wurden eine Stickstoffanlage und ein Gebäude, in dem Sicherheitssysteme untergebracht sind, beschädigt. Die Energieversorgung in der Stadt fiel teilweise aus. Während Moskau ukrainische Truppen dafür verantwortlich machte, sprach Kiew davon, dass die Russen das Gelände selbst beschossen hätten. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen.