Kiew wirft Russland Angriffe nahe AKW-Reaktor vor

Die Internationale Atomenergie-Agentur (IAEA) versucht seit Wochen, Inspektoren zu der Anlage zu entsenden. Der Chef der IAEA bezeichnete die Lage am Kernkraftwerk als äußerst unbeständig und fragil. „Alle Prinzipien nuklearer Sicherheit wurden auf die eine oder andere Art verletzt“, sagte Rafael Grossi diese Woche in New York. Eine Inspektion zur Prüfung der technischen Sicherheit sei dringend erforderlich.