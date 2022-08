Orban: „Weniger Dragqueens und mehr Chuck Norris“

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat am Donnerstag in der republikanischen Hochburg Texas in einer Rede zum Auftakt einer Konferenz Rechtskonservativer zum „gemeinsamen Kampf gegen progressive Liberale“ aufgerufen. „Sie hassen mich, wie sie euch hassen“, meinte der 59-Jährige in Richtung der Konferenzteilnehmer.