Orban bei Trump: „Frieden nur mit starken Führern“

Er tauschte sich mit dem 76-Jährigen unter anderem auch über den Ukraine-Krieg aus. Orban betonte nach dem Gespräch, man sei sich darüber einig, dass es Frieden in der Ukraine geben müsse. Dieser könne aber „nur durch starke Führer erreicht werden“. „Daher ist es in unserem Interesse als Nachbarn der Ukraine, dass die USA stark sind. Die Zusammenarbeit mit Trump war in der Vergangenheit gut. Wir hoffen, dass sie auch in der Zukunft so sein wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg“, erklärte Orban in einem Video auf seiner Facebook-Seite und merkte an, die USA seien ein wichtiger Verbündeter Ungarns.