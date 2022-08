Archie: Niederlage vor Menschenrechtsgerichtshof

Er wolle sich nicht in den Fall des unheilbar kranken Archie aus Großbritannien einmischen. Der Präsident des EGMR habe daher am Mittwoch entschieden, die beantragte einstweilige Verfügung nicht zu erlassen, teilte der Gerichtshof am Abend mit. Die Geräte, die das Kind in einem Londoner Krankenhaus am Leben halten, sollten ursprünglich am Mittwoch abgeschaltet werden. Wenige Stunden zuvor hatten die Anwälte und Anwältinnen der Familie noch einen Antrag beim EGMR in Straßburg eingereicht. Man hoffe und bete nun für eine positive Entscheidung des Gerichts, sagte Archies Mutter noch. „Wir werden Archie bis zum bitteren Ende nicht aufgeben.“