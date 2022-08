GB: Eltern kämpfen um Leben ihres hirntoten Sohnes

Der Supreme Court in London bestätigte am Dienstag, dass ein entsprechender Antrag der Eltern eingegangen sei. Ein Ausschuss aus drei Richtern werde ihn nun prüfen. Es handle sich um eine „dringliche Angelegenheit“, hieß es. Das Krankenhaus, in dem der hirntote Archie liegt, hat bereits erklärt, dass die Geräte so lange eingeschaltet bleiben, bis eine endgültige Entscheidung vorliege.