„Die drei ???“-Cover werden zu NFT-Kunst

Vier Milliarden Audio-Streams - in einem Jahr

Sony-Music-Manager Christoph Behm ergänzte zur bekannten Jugendserie: „Zwar erscheinen Neuheiten sogar noch auf Vinyl, MC und CD, jedoch werden 90 Prozent digital gehört: Rund vier Milliarden Audio-Streams generierten ‘Die drei ???‘ allein im letzten Jahr. So liegt es nahe, die Digitalität der Marke und den kreativen Stil der Illustrationen von Aiga Rasch zusammenzubringen und ein Experiment am NFT-Kunstmarkt zu wagen.“