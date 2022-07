Auto brannte auf Bundesstraße B126 völlig aus

„Bei einem Autobrand waren wir heute Vormittag gemeinsam mit der FF Sonnberg im Einsatz. Aus bisher unbekannter Urasche ist ein Fahrzeug auf der B126 zwischen Zwettl und Glasau in Flammen aufgegangen. Das Auto war trotz des raschen Einsatzes der beiden Feuerwehr nicht mehr zu Retten, jedoch konnte ein Ausbreiten der Flammen auf den angrenzenden Wald erfolgreich verhindert werden“, so Herbert Enzenhofer von der FF Zwettl an der Rodl. Im Einsatz waren die FF Sonnberg im Mühlkreis und Zwettl sowie Polizeibeamte der PI Hellmonsödt.