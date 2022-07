Geld sparen

Nach meiner Kolumne am vergangenen Sonntag mit der Bitte an die Leserinnen und Leser, mir Vorschläge für Einsparungen zu übermitteln, habe ich eine Lawine an guten Ideen erhalten: vom Ausschalten der Beleuchtung von Einkaufszentren, öffentlichen Gebäuden und Schaufenstern ab 22 Uhr bis zum Verbot von Heizschwammerln, der Senkung des Tempolimits, dem Kochen mit Deckel bis hin zur Verwendung von LED-Lampen, Entlüften der Heizkörper, verstärktem Homeoffice und der Verringerung der Temperatur in Supermärkten.