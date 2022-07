Masterplan soll beim Energiesparen helfen

Energie sparen und Potenziale für Erneuerbare Energie finden: Diese zwei Aufgaben stehen seit Kurzem wohl auf der Liste der dringlichsten Agenden jeder Stadt. Um die beiden Herausforderungen besser angehen zu können, hat Dornbirn nun ein neues Werkzeug an die Hand bekommen, den Energie-Master-Plan, kurz EMP. Wärmebedarf, Strombedarf, der gesamtstädtische Energieverbrauch sowie die CO2-Emissionen sind - aufgeteilt in verschiedene Bereiche wie Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und Industrie - auf dem Dashboard aufgeschlüsselt. All diese Daten sollen Dornbirn den Weg zu einer klimaneutralen Zukunft erleichtern.