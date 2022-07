„Abschiebung“ von Skorpion war erfolgreich

„Eine Freundin von mir arbeitet im Linzer Tierheim und hat gefragt, ob wir das machen wollen. Wir sind eine sehr tierliebe Familie, deswegen haben wir gar nicht lange nachgedacht“, sagt Sabine Wolfsegger, die gemeinsam mit Tochter Marie und Papa Erwin am Donnerstag auf die Insel Krk fuhr. „Muttertier und drei Junge wurden fachgerecht in einer Transportbox verpackt. Wir hatten auch ein Schreiben vom Tierheim mit, falls wir auf der Grenze kontrolliert werden würden“, so Wolfsegger.