Skorpion kam unentdeckt im Gepäck bis nach Linz

Skorpionfunde sind in Österreich selten, kommen aber mitunter vor. Im Vorjahr etwa machte eine Mühlviertlerin in Zwettl an der Rodl eine entsprechende Entdeckung in ihrem Haus. Sie verfrachtete das Spinnentier in ein Gurkenglas und brachte es zur Polizei. Eine Grazer Familie fand nach einem Mexiko-Urlaub einen Skorpion in ihrem Kleiderschrank. Das Tier hatte dort ganze vier Wochen unbemerkt gelebt. Die Fälle gingen glimpflich aus.