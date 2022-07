Bereits 3. Skorpion reist von Linz nach Kroatien

Ab in den Urlaub - mit Skorpion im Gepäck

Ein Skorpion, der im September von Kroatien mit nach Oberösterreich reiste und im Linzer Tierheim landete, musste eine Weile warten, bis jemand zu einer Reise in den Süden aufbrach. Und auch jener Stachelträger, der Ende Juni in Linz aus einem Koffer kroch, ist schon wieder daheim - inzwischen war die nächste Tierheim-Mitarbeiterin nämlich auf Kroatien-Urlaub.