Skorpion-Familie krabbelte nach Urlaub aus Koffer

Weiterer Fall in Linz

Im Linzer Tierheim treffen sie wohl auf einen Artgenossen. Denn erst am 30. Juni hatte eine Linzerin, ebenfalls nach einem Kroatien-Urlaub einen Skorpion in ihrer Wohnung entdeckt. Das kuriose: Als sie das Tier fand, war sie bereits drei Wochen zu Hause. Das bedeutet, dass es sich der Skorpion drei Wochen unbemerkt in der Wohnung „gemütlich“ machen konnte. Bei allen Fällen kamen die Beteiligten mit dem Schrecken davon.