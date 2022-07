Erste Getreideexporte aus Ukraine stehen bevor

Nach einem Abkommen zwischen Kiew und Moskau sollen die ersten Schiffe mit Getreide an Bord die Ukraine UN-Angaben zufolge bald verlassen. Es lägen beladene Frachter in den Häfen am Schwarzen Meer zur Abfahrt bereit, so UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths am Donnerstag in New York: „Wir hatten darauf gewartet, dass das passiert, sogar heute oder morgen“. Von der Vorjahresernte warten ukrainischen Angaben zufolge über 20 Millionen Tonnen Getreide auf die Ausfuhr.